لن تصدق التغيير الجذري ..تامر حسني يخضع لعملية تجميل ويصدم الجمهور بشكله الجديد ..اتفرج

الرياض - محمد الاطلسي - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا للفنان تامر حسني، ظهر فيها بشكل وملامح مختلفة. وظن جمهور تامر حسني أنه خضع لعمليات تجميل، إلا أن هذه الصور جاءت ضمن حملة دعائية لإحدى شركات الاتصالات. : : وكانت الصور التي انتشرت لتامر حسني، ظهر فيها بملامح تشبه فنانين من بينهم: مصطفى قمر، بهاء سطان، مروان موسى، عبدالباسط حمودة. ونشر تامر حسني الإعلان عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام". وجاءت تعليقات الجمهور على الإعلان كالتالي: "تامر بيقلد صوت وشكل بهاء سلطان وعبد الباسط حمودة ومروان موسى، كل إعلانات تامر دايما كريتيف وفيها خفة دم، تامر قمر مصطفى حسني، تامر أنت خطير والإعلان تحفة، برافو تامر حسني إعلان جميل، تامر قادر إنه ينجح أي إعلان بيظهر فيه بصراحة، يخربيت جمالك وأنت جايب مصطفى قمر وبهاء سلطان". يذكر أن آخر أعمال تامر حسني فيلم "بحبك" الذي يُعد أولى تجاربه الإخراجية، ويُشارك في بطولة الفيلم هنا الزاهد، هدى المفتي، حمدي الميرغني، مدحت تيخا، وغيرهم.