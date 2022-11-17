مصر للطيران تنقل فرقة 2CELLOS العالمية على متن رحلة خاصة لإحياء حفل...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 17 نوفمبر 2022 08:27 مساءً - أعلنت شركة مصر للطيران أنها الناقل الرسمي للحفل الفني الذي تقدمه الفرقة العالمية 2CELLOS غداً بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، وذلك خلال الجولة العالمية الأخيرة لأعضاء الفريق لوكا سوليتش وستيبان خاوسر والتي تشمل العديد من الدول من بينها مصر.

وذكرت الشركة في بيان أنه تم تخصيص رحلة خاصة لنقل الفريق العالمي فجر غدٍ الجمعة على متن الرحلة الخاصة بطائرة من طراز بوينج إلى مدينة الغردقة ومنها مباشرة إلى مدينة دبي عقب انتهاء الحفل.

من ناحية أخرى فاز عدد من عملاء مصر للطيران بتذاكر لحضور الحفل في المسابقة التي أعلنت عنها الشركة على صفحتها الرسمية من منطلق رعايتها للحدث.

هذا ويقام الحفل توافقاً مع الخطة الطموحة للتنشيط والترويج للسياحة بالبحر الأحمر كواحدة من أهم مناطق الجذب السياحي في مصر، وجذب الاستثمارات في مجال السياحة، وكذلك تسليط الضوء على ضرورة الاهتمام بالفعاليات الفنية والموسيقية.

جدير بالذكر، أن الفرقة العالمية 2CELLOS هي فرقة عزف ثنائية كرواتية على التشيلو مكونة من العازفين لوكا سوليتش وستيبان خاوسر، واكتسب العازفان شهرة عالمية منذ عام 2011 بعزفهما ألحان الروك والبوب على التشيلو، ويقومان الفترة الحالية بجولة غنائية عالمية تشمل العديد من الدول من بينها إسبانيا وإيطاليا واليابان واستراليا وهولندا ومصر والإمارات.