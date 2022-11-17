محمد رمضان يطرح أغنيته الجديدة بالتعاون مع شاهيناز.. لو ناسيين أفكركوا

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 17 نوفمبر 2022 07:28 مساءً - طرح الفنان محمد رمضان أغنيته الجديدة بالتعاون مع المطربة شاهيناز تحت عنوان لوناسيين أفكركوا منذ قليل.

وطرح الفنان محمد رمضان أغنيته الجديدة بمشاركة المطربة شاهيناز على قناته الرسمية عبر موقع يوتيوب على طريقة الفيديو كليب، وحققت الأغنية نسبة استماع ومشاهدة عالية بعد طرحها مباشرة، والأغنية من كلمات إبراهيم الجندي وإسلام شندي وألحان شريف عبادة توزيع إيهاب كولبكس.

كلمات أغنية محمد رمضان وشاهيناز لو ناسيين أفكركوا

لو ناسيين

ماليش جناح عشان تقصوه ولا عيني أزاز عشان تكسروه

مفيش تيكتات شبعنا من دول بس دماغنا أعلي م السوق

حوالينا فيه كلاب كتيرة بتحوم ع المصلحة فـ ثانية بتقوم

ع الجدعنة زميلي بتدوب الله الغالب كله مغلوب

لو ناسيين افكركوا لو سالكين اقدركوا

كل اللي فى ايدي أنا قدمته قولي أعملكوا إيه

أنا ضهري ده سندي دراعي صاحبي مين فيكم فالشدة وقف جنبي

طول عمري ساندكم مين سندني لو طالوا يكلوني ينهشوا لحمي

أنا كنت أوفي صاحب فيهم كل اللي فى جيبي ده كان ليهم

أنا عمري ما فكرت آذيهم دبحوني وما صعبت عليهم

لو ناسيين أفكركوا لو سالكين أقدركوا

كل اللي فى إيدي أنا قدمته قولي أعملكوا إيه

أعمال محمد رمضان

يشار إلى أن الفنان محمد رمضان يستعد لطرح مسلسل العمدة ضمن مسلسلات الموسم الرمضاني المقبل 2023 ويتعاون فيه مع العديد من الفنانين منهم الفنانة زينة والفنانة مي كساب.