لن تصدق من هي زوجة الزعيم عادل امام التي فضلها على جميع جميلات السينما.. ظهرت بجانبه كالأميرات وفاجأت الجميع !!

الرياض - محمد الاطلسي - أعادت حسابات مهتمة بأخبار الفن والمشاهير نشر صورة للفنان عادل امام برفقة زوجته "هاله الشلقاني" التي فضلها على جميع جميلات السينما.

وكان ظهورها في مناسبه مع زوجها الفنان، حيث لفتت الأنظار بجمالها الاخاذ، وانهالت العديد من التعليقات على الصورة والتي تشيد بجمال زوجة الزعيم واناقتها.

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وولدت هاله الشلقاني عام 1946 بمحافظة الاسكندرية، وتخرجت من كلية الحقوق، و هي مثال للمرأة المخلصة لزوجها و لمنزلها و لأطفالها هي رفضت فكرة العمل وذلك للتفرغ لزوجها لأعمال المنزل.

كما أنها تنتمي إلي الطبقة الأرستقراطية، اطلق عليها زوجها الزعيم عادل إمام لقب( وش الخير)، حيث يدين زوجها الفنان بالفضل لها في كل ما وصل إليه وكل ما حققه من شهرة ومجد، فهي التي وقفت بجواره في مشواره الفني بكل ما تملك من قوة.

وعن قصة زواجهما فكانت هالة الشلقاني تسكن في شقة في المواجهة تماماً، ومن عادة الأصدقاء عادل وسعيد صالح وصلاح السعدني، أن يجتمعوا في منزل سمير كل فترة.

وبالصدفة في إحدى الليالي طلت هالة من شباكها ولمحتها الشلة ليبدأوا في توجيه كلام الغزل إليها إلا عادل، الذي ظل ملتزما بمكانه يتابعها من بعيد في هدوء حيث أنه لا يجيد معاكسة الفتيات ولا توجيه كلمات غزل مهما كانت البنت فاتنة، لذلك التزم الصمت واكتفى بمتابعة أصدقائه ومراقبة رد فعل هالة، إلى أن شاءت الظروف أن يتعارفا.

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