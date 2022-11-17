لن تصدق كم تبلغ ثروة الفنان الكبير عادل امام .. وهذا ما فعله بأمواله وادهش الجميع ؟

الرياض - محمد الاطلسي - شارك الفنان المصري في أكثر من 100 فيلم ، وأعلن صحيفة أمريكية أن عادل الإمام كام يتحصل على نسبة كبيرة في مختلف أعماله التي شارك بها وكشفت مصادر موثوقة بالبنوك التي يضع بها عادل إمام أمواله أن ثروة عادل الإمام في كل البنوك المحلية و الدولية قد بلغت حد 250 مليون دولار وذلك من خلال أعماله الفنية التي شارك بها فيما يقرب من نصف قرن وأكثر من ذلك.

أماكن الاحتفاظ بها

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وأضافت العديد من المصادر أن عادل إمام يحتفظ بثرواته لنفسه و ليس لجهات عائلية كما يفعل الكثير من الشخصيات المشهورية ، كما أنه يحتفظ بها في مجموعة من البنوك الغربية و القسط الأكبر بالبنك المصري وذلك لأن معظم أوقاته يقضيها في مصر ونفقاته الأعلى تكون بالداخل المصري.

نشأة الزعيم

يعتبر الزعيم عادل امام من مواليد 17 مايو 1940، من بقرية "شها" مركز المنصورة إلا أنه انتقل إلى حي السيدة زينب بالقاهرة وهو ما زال طفلا وعاش لها فترة كبيرة من عمره، والتحق إمام بكلية الزراعة جامعة القاهرة بعكس الكثير من الفنانين درسوا بمعاهد وأكاديميون تمثيل.

إلا أن كلية الزراعة كانت انطلاقه لخروج موهبة عادل إمام إلى النور وعرضها على الجمهور الذي انبهر بها وكان ظهوره الأول في الستينات مع فؤاد المهندس في مسرحية سري جداوبعد ذلك في مسرحية أنا وهو وهي التي كانت الشراراة الأولي لنجاحه وانهالت عليه بعدها العروض التمثيلية من السماء.

أهم أعماله

لم يقدم الفنان عادل إمام لون واحد من الفن حيث تنوعت أعماله بين الكوميديا والقضايا الاجتماعية والسياسية ومن أبرز أعماله طيور الظلام والإرهابي، عمارة يعقوبيان، التجربة الدينماركية.

إلا أنه في السنوات الأخيرة شرع في تقديم المسلسلات مثل مسلسل فرقة ناجي عطا الله، ومأمون وشركاه وأخر أعماله كانت في الموسم الرمضاني 2020 بمسلسل فلانتينو، ومن أبرز تصريحات عادل إمام أنه لن يعتزل الفن طالما يستطيع الوقوف أمام الكاميرا حتي لو ساعات قليلة.

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