الرياض - محمد الاطلسي - فنانة شهيرة فازت في مسابقة ملكة جمال لبنان ، حصلت على لقب " تفاحة لبنان " وكانت هذه هي بداية حياتها الفنية حيث سافرت إلى القاهرة وشاركت بعدها في عدة أفلام أهمها " الزائرة " ، " رحلة عذاب " ، " المنحرفون " ، " حتى لا يطير الدخان " ، " يا عزيزي كلنا لصوص " ، كما شاركت في عدة أعمال درامية أهمها: "برج الأكابر" ، "إلا دمعة الحزن " .

تزوجت الفنانة " نادية أرسلان " من الفنان " محمد العربي " ولكنها انفـصلت عنه بعد فترة وظلت علاقتهما تحت مسمى الصداقة ، وتزوجت بعدها من طبيب وأنجبت إبنتها الوحيدة " ليلة " .

| | الأخبار الأ كث ر تصفحاً :

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ

للرجال فقط : كارثة صحية مدمرة وراء وضع زيت الزيتون على هذه المنطقة الحساسة من الجسم .. اليك الطريقة الصحيحة ؟

وقفت أمام الزعيم عادل إمام : فنانة إغراء ترتدي الحجاب وتعتزل الفن .. لن تصدق من تكون؟

تفاصيل تكشف لأول مرة : أصعب مشهد اغتصاب في حياة السندريلا .. جسمها كان بينتفض أثناء التصوير ؟

بشرى سارة ورسمية من السعودية بشأن رسوم العمالة المنزلية

أسرار مشهد ساخن والأكثر جراءة لـ منة شلبي .. بكت بسببه أسبوع ودولة عربية حذفته ( تفاصيل مثيرة )

شاب سعودي يقلب التواصل الاجتماعي بتغريدة ويجبر مالك تويتر على الرد وهذا ما قاله !

لماذا يخاف البشر من الثعابين؟ .. هذا ما يفعه سمها بدم الانسان !

«القرنفل» استخدام ثلاث حبات منه بهذه الطريقة يتحول الى منشط قوي يفوق الفياجرا اضعاف!!

اغرب عادات زواج بالعالم .. العريس يتزوج الام وابنتها في نفس الوقت والمفاجأة من هي التي تنام معه اولا !

اعلان سعودي مفاجئ لجميع المقيمين .. توقيف تجديد الاقامات لهذه الفئة.. (تفاصيل جديدة)

حقيقة التهمة الخطيرة التي اطاحت بالسديس كإمام للمسجد الحرام ومصادِر ثروتَه بأمر من ولي العهد السعودي .. « تفاصيل »

السعودية تفاجئ المقيمين بالاعلان عن توطين هذه المهنة الممتلئة بالوافدين .. تعرف عليها!

بشرى كبرى. أنت مؤهل للتجنيس على الفور في السعودية إذا كنت تحمل إحدى هذه المهن ( تعرف عليها الان )

هدية ربانية لمرضى السرطان .. هذه الفاكهة تقضي على الأورام الخبيثة وتمنع نمو وانتشار الخلايا السرطانية الخبيثة !

اتفرج ليلة زفاف شمس البارودي على نجل ملك السعودية.. كالأميرات ..( صورة)

هل انتهى دور الكفيل ؟ .. السعودية تفاجىء جميع المقيمين بإستلام تمويل 100 ألف ريال لحل ضائقتتهم فورًا بهذه الطريقة السهلة !

ماجدة الصباحي.. ”عذراء الشاشة” ارتدت قميص نوم مرة واحدة ولم تخش من ميرفت أمين اعتزلت التمثيل بعد أن كانت فنانة إغراء وقررت ارتداء الحجاب ، لكنها ظلت على علاقة جيدة بكل زملائها في الوسط الفني مثل " نجلاء فتحي " ، " سميرة أحمد " ، " نهلة سلامة " .

أصيبت بسرطان في العظام في عام 2005 ولكنها اكتشفت ذلك في مرحلة متقدمة ، ورغم ذلك لم تشعر من حولها بالتعب التي كانت تعانيه من العلاج القاسي التي كانت تتلقاه وكانت دائمة الابتسامة والأمل ، واستمرت رحلة علاجها لمدة ثلاث سنوات ما بين لبنان وباريس حتى وافتها المنية في عام 2008 في لبنان ، وتم دفنها في مصر طبقاً لوصيتها ، ووصفتها إبنتها " ليلة " بالأم المثالية .

ايضا : ​​​​​​

بمناسبة زواجه من الثانية.. زوجة سعودية تفاجئ زوجها بهدية أذهلت الجميع (اتفرج الفيديو)

اعترافات صادمة لنجمة مسلسل انت اطرق بابي : مارست الحب بشكل حقيقي أكثر من 3مرات مع بطل هذا الفلم