انت الان تتابع خبر اتفرج .. مني فاروق تدخل في المنافسة بوصلة رقص بالأبيض أبو فتحة كبيرة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا بنشر فيديو للفنانة الشابة مني فاروق، كانت قد شاركته في وقت سابق على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الفيديوهات والصور انستجرام.وظهرت داخل غرفة تبديل الملابس وترتدي فستان من اللون الأبيض الطويل والذي يحتوي على فتحة في الأسفل ومكشوف من منطقة الصدر والظهر وتقوم بالتمايل والرقص أمام المرآة، أمام من الناحية الجمالية فقط استخدمت الكثير من المكياج مع ربط شعرها.

وعلق الكثير من الجمهور على هذا الفيديو الذي كان بالأبيض والأسود مثل واللهي حتي لو حولوا مليون مره مين يقدر يكون زاي اميره الشاشه العربيه والشرق الاوسط هما بس يعرفوا يحسدو وبس ربنا يحفظك ويحميكي يا فراشه السينما المصرية والعربيه.