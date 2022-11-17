هنا الزاهد تحمس جمهورها لمشاهدة أحدث أعمالها ”سيب وأنا أسيب”

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 17 نوفمبر 2022 12:29 مساءً - أكدت الفنانة هنا الزاهد، اليوم الخميس، تحمسها لدورها في مسلسلها الجديد “سيب وأنا اسيب”، الذي يجري تصويره حاليا، مشيرة إلى أن فكرة المسلسل جديدة وتتضمن العديد من الأحداث في قالب درامي كوميدي.

وروجت هنا الزاهد للمسلسل، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي، إنستجرام، بنشر صورة لها من كواليسه، وكتبت:”متحمسة تشوفوا المسلسل الجديد.. سيب وأنا سيب”.

وقالت الفنانة في تصريحات “إن كثيرا من العوامل جذبتها لشخصيتها في المسلسل خاصة أن هناك مشاعر وتفاصيل كثيرة موجودة بالدور، بالإضافة لتفاصيل أخرى سيلاحظها الجمهور خلال عرض حلقات العمل” لافتة إلى أن المسلسل يجري في إطار اجتماعي كوميدي في 10 حلقات فقط بأسلوب جديد ومختلف سيفاجئ المشاهدين، متمنية أن ينال المسلسل إعجاب الجمهور وقت عرضه.

ويجري حاليا تصوير المسلسل في لبنان بعد تصوير مشاهد من حلقاته في مصر، على أن يتم الانتهاء منه نهاية الشهر الجاري، وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول زوجين لديهما مجموعة أصدقاء منذ الطفولة تحدث بينهم العديد من المواقف، ومن المقرر عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية.

ويشارك في بطولة المسلسل أحمد السعدني محمود البزاوي وعارفة عبد الرسول ومحمد جمعة وآية سماحة وتأليف رنا أبو الريش وإخراج وائل إحسان.