”حبر سري” يحاور جورج قرداحي لأول مرة بعد استقالته من حكومة لبنان

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 17 نوفمبر 2022 11:27 صباحاً - انتهت الاعلامية أسما إبراهيم من تسجيل حلقه حصريه من برنامج حبر سري مع الاعلامي اللبناني و وزير الاعلام السابق جورج قرداحي

ويعتبر ظهور قرداحي مع الاعلاميه أسما ابراهيم هو الأول بعد تقديم استقالته من الحكومة اللبنانية، ويتحدث جورج خلال الحلقة في العديد من الأمور ويوضح الكثير من الاخبار التي اثيرت موخرا حولة .

كما يتحدث عن استقالته من الحكومة اللبنانيه وفتره عمله كوزير للاعلام ، ويتطرق أيضا للعديد من الأمور التي تخص الشأن اللبناني .

برنامج حبر سري تقدمة الإعلامية أسما إبراهيم ويعرض علي شاشة القاهرة والناس كل خميس وجمعة.