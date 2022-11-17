اليوم.. افتتاح الدورة 27 لمهرجان الرباط الدولي لسينما المؤلف

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 17 نوفمبر 2022 11:27 صباحاً - يفتتح اليوم الخميس 17 نوفمبر مهرجان الرباط الدولي لسينما المؤلف دورته الـ 27 التي تتزامن مع الاحتفالات بمدينة الرباط عاصمة للثقافة الافريقية والإسلامية، وتحمل الدورة الكثير من البرامج والتظاهرات .

يشارك في المهرجان هذا العام حوالي 44 دولة بمشاركة أسماء مخرجين ومنتجين وسيمائيين من كل دول العالم، ومن ضمنهم المخرج الفرنسي الشهير جون بيير أميريس، والمخرج البوركينابي جاستون كابوري، و المخرج المغربي نبيل عيوش، والنجمة السورية سلاف فواخرجي.

وسيفتح المهرجان باب المنافسة أمام 93 فيلما من مختلف دول العالم من ضنها الأفلام الطويلة والقصيرة تتبارى أمام لجنة تضم أسماء عالمية مثل كارلو أنطونيو جنتيلي، صحفي وناقد سينمائي عضو الرابطة الإيطالية الوطنية لنقاد السينما، وبوجار أليماني، المخرج الألباني الذي حازت أفلامه على جوائز في العديد من المهرجانات السينمائية الدولية، و فانيسا تاتجانا، منتجة ومخرجة كندية، والمخرج المصري المتميز سعد هنداوي بالإضافة إلى أسماء أخرى وازنة مغربية وأجنبية.

ويشارك في المهرجان الفيلم المصري "النهار ده يوم جميل" للمخرجة نيفين شلبي، وبطولة باسم سمرة، هنا شيحة، نجلاء بدر، أحمد وفيق، محمود الليثي وعدد من الوجوه الجديدة منهم: إيمي إسلام ومحمد حكيم والراقصة إيمي سلطان وانتصار والعديد من ضيوف الشرف.