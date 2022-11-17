شمس الكويتية تكشف تفاصيل عملها مع خالد يوسف

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 17 نوفمبر 2022 10:28 صباحاً - نشرت الفنانة شمس الكويتية، عدة صور لها تكشف فيها عن ملامح عملها الدرامي المقبل مع المخرج خالد يوسف، للعرض في الفترة المقبلة.

وكشفت شمس الكويتية، عن أن المسلسل الذي ستشارك فيه مع المخرج خالد يوسف، يحمل اسم مؤقت "سر سلطان مصر" وهو مأخوذ عن قصة "سرة البائع" للكاتب الكبير الراحل يوسف إدريس.

وعلقت شمس الكويتية، على الصور قائلة: "أول تجربة تمثيل درامية لي مع المخرج الكبير خالد يوسف ايش تتوقعون الشخصية وبأي لهجة".

وتصدرت الفنانة شمس الكويتية محرك البحث غوغل، وذلك عقب إعلانها المشاركة في عمل درامي جديد في رمضان 2023 رفقة المخرج خالد يوسف.

وأعلنت الفنانة شمس الكويتية، عبر حسابها الشخصي بإنستغرام، عن انضمامها لعمل درامي كبير في رمضان 2023 من إخراج خالد يوسف قائلة: مسافرة سفرة عمل مهمة جدًا أضخم مشروع درامي عربي قريبًا مع المخرج الكبير الأستاذ خالد يوسف، ادعوا لنا.