جناح وزارة الثقافة بالمنطقة الخضراء يشهد إقبالًا كبيرًا وفرق قصور الثقافة تواصل...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 17 نوفمبر 2022 10:28 صباحاً - تحت رعاية أ. د نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، استمرت الفعاليات الفنية والثقافية، التي تقيمها وزارة الثقافة، بقمة المناخ cop27 بشرم الشيخ، حيث استقبل جناح وزارة الثقافة للحرف التقليدية والتراثية، بالمنطقة الخضراء، العديد من ضيوف مصر في قمة المناخ ، حيث زار الجناح، اللواء شريف محمد ، رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية الصعيد، بمجلس الوزراء، واللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، السفير هشام بدر، المنسق العام للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، بالإضافة للعديد من الأجانب والمصريين والعرب الذين حرصوا على تفقد جنبات الجناح، وأبدوا إعجابهم بالمعروضات التراثية والتقليدية.

وعلى صعيد الحفلات الفنية، استقبل مسرح الجرين زون، فرقتي الشرقية للفنون الشعبية، وفرقة التنورة التراثية، التابعتان للهيئة العامة لقصور الثقافة، وقدمت فرقة الشرقية، عددًا من التابلوهات الريفية التي أبهرت زائري المنطقة الخضراء، كما شهد عرض التنورة إقبالًا كبيرًا من ضيوف مصر بقمة المناخ.

وعلى الممشى السياحي بخليج نعمة، استمرت فرق الهيئة العامة لقصور الثقافة، في تقديم كرنفالها اليومي، والذي يحرص زوار مدينة شرم الشيخ، من ضيوف قمة المناخ، على حضوره ، والاستمتاع برقصات الفرق التي تُقدم عروضها خلاله بشكل يومي، وعلى مسرح السلام، " الممشي السياحي الجديد"، قدمت فرقتا سوهاج وأسوان للفنون الشعبية، عددًا من الرقصات التراثية، وعلى مسرح الأيقونة، قدمت فرقتا العريش والإسماعيلية، رقصاتها التي نالت إعجاب الحضور .