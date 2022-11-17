جدل حول ميريام فارس بعد تسريب مقطع من فيديو أغنيتها لكأس العالم

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 17 نوفمبر 2022 10:28 صباحاً - على مدار العقود الأخيرة، ارتبط اسم النجمة الكولومبية شاكيرا أكثر من مرة بأداء الأغنية الافتتاحية لبطولة كأس العالم حيث قدمت أغنيات افتتاح البطولة أعوام 2006 و2010 و2014 والكل يتذكر لها أغنيتها الشهيرة ( واكا واكا) في البطولة الوحيدة التي نظمتها القارة الإفريقية ممثلة في دولة جنوب إفريقيا عام 2010

وكان من المقرر أن تفتتح شاكيرا بطولة هذا العام أيضا في قطر لكنها انسحبت بشكل مفاجئ قبل الافتتاح بأيام قليلة، لتقدم ميريام فارس هذه المرة أغنية المونديال والتي تحمل باسم ( Tukoh Taka )

لكن ما تسرب من الأغنية التي ستقدمها ميريام فارس عرضها لانتقادات واسعة من الجمهور طالت أداءها وملابسها، بعد ظهورها وهي ترقص على طريقة الفنانة العالمية شاكيرا بأغنية تروج لكأس العالم 2022.

وظهرت فارس في فيديو قصير ترتدي بدلة رقص زرقاء اللون، انتقدها عدد كبير من مرتادي مواقع التواصل، مشيرين إلى أنها لا تعكس الهوية العربية كون المونديال يقام في قطر.

ووجه مغردون على موقع تويتر انتقادات لأزياء الفنانة ميريام فارس التي رأوا أنها لا تناسب تقاليد المجتمع العربي.

وربط آخرون بين أدائي ميريام وشاكيرا لبعض الحركات الراقصة، متهمين الفنانة اللبنانية بتقليد النجمة الكولومبية ذات الأصل اللبناني.

ومن المقرر افتتاح المونديال يوم 20 من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري والذي تستضيفه دولة عربية لأول مرة في التاريخ.