خلال فعاليات اليوم الثالث لمهرجان القاهرة السينمائي.. اليوم الثالث للمهرجان يشهد زيارة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 17 نوفمبر 2022 10:28 صباحاً - تحت رعاية الدكتورة، نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، شهدت فعاليات اليوم الثالث، لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في دورته 44، برئاسة الفنان الكبير، حسين فهمي، عددًا من الفعاليات المتنوعة، والتي شهدت إقبالاً جماهيريًا كبيرًا، بحضور عدد من نجوم وصناع السينما، وضيوف المهرجان من المُتخصصين في فنون السينما، من مختلف أنحاء العالم.

حيث شهدت الفعاليات زيارة وفد المجلس الأعلى للإعلام، وعددًا من الضيوف الأفارقة، مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، واشتملت الزيارتان، على تفقد المركز الصحفي للمهرجان، والاطلاع على النشرة اليومية للمهرجان، وطبيعة العمل داخل المركز خلال الفعاليات.

كما حرص الفنان حسين فهمي رئيس المهرجان، على اصطحاب الوفد، في جولة تفقدية على السجادة الحمراء للقاهرة السينمائي، واستعراض ما يدور خلال فعاليات الدورة الـ44، كما حرص وفد الأعلى للإعلام والضيوف الأفارقة، على التقاط الصور التذكارية مع رئيس المهرجان، كما تفقد الوفد ، معرض "بازوليني" للمخرج الإيطالي الكبير بيير باولو بازوليني، الذي تم افتتاحه أمس، بحضور المخرج أمير رمسيس.

وضمن فعاليات أيام صناع السينما، أقيمت ندوة للفنانة الكبيرة لبلبة، احتفاءً بحصولها على جائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر، وذلك بمسرح النافورة ، أدارها مدير مهرجان القاهرة السينمائي، المخرج أمير رمسيس، وسط حضور جماهيري وفني كبيرين، والتي عبرت فيها عن سعادتها البالغة بالتكريم، كما استضاف مسرح النافورة، عرضًا لفيلم "مكان آمن"، إنتاج "كرواتيا"، والذي عُرض ضمن أفلام البانوراما الدولية، أعقبه فيلم "توري ولوكيتا"، إنتاج "بلجيكا، فرنسا".

وشهدت عروض المسرح الصغير، عرضًا لفيلم "حنين"، إنتاج "إيطاليا، فرنسا"، أعقبه عرض لفيلم "العايلة" ، إنتاج "الجزائر "، ضمن مسابقة "آفاق السينما العربية"، أعقب ذلك ندوة بحضور، بطلة العمل، حمدية الحاج، ثم عرض لفيلم "ضحية " ، إنتاج "سلوفاكيا ، جمهورية التشيك، ألمانيا"، للمخرج ميشال بلاشكو، ويُعرض ضمن مسابقة "أسبوع النقاد الدولي"، أعقبه فيلم "جلال الدين "، إنتاج "المغرب".

كما تضمنت عروض مسرح الهناجر، عرضًا لفيلم "رامونا"، إنتاج "إسبانيا"، أعقبه عرض فيلم "العودة إلى التراب"، إنتاج "الصين"، ثم عرض فيلم "المانتيكور"، إنتاج "إسبانيا،"، أعقب ذلك عرض فيلم "شاطئ بعيد"، إنتاج "اليابان".

كما استضافت قاعة سينما الهناجر، عرضًا لفيلم "إيو" ، إنتاج "بولندا، إيطاليا"، أعقبه عرض فيلم "لدى أحلام كهربائية"، " أسبانيا"، أعقب ذلك فيلم "يوم للستات" ، إنتاج "مصر"، ثم عرض فيلم "الصقور والعصافير"، وفيلم "حصان تورينو"ا، إنتاج "المجر، فرنسا، سويسرا، ألمانيا".

وفي عروض قاعة "إيوارت" تم عرض فيلم "لا أريد أن أستحيل غبارًا"، إنتاج "إسبانيا"، أعقبه فيلم "ثوب من الأحجار الكريمة"، إنتاج "المكسيك، الأرجنتين"، ثم فيلم "خبز وملح" برنامج "الأفلام القصيرة1"، إنتاج "فرنسا".

وشهدت سينما الزمالك 1، عروضًا لأفلام "الراكضة"، إنتاج "الولايات المتحدة الأمريكية، ألمانيا، فرنسا"، "الحب الحياة" ، إنتاج"اليابان"، "كلوندايك"، إنتاج "أوكرانيا، روسيا"، "انصت"، إنتاج" اليونان، بلغاريا"،"ميدوسا ديلوكس"، إنتاج "المملكة المتحدة".

كما تضمنت عروض سينما الزمالك 2، عرضًا لفيلم حورية"، إنتاج "فرنسا، بلجيكا"، أعقبه عرض فيلم "بعيدًا عن النيل"، إنتاج"مصر، الولايات المتحدة"، أعقب ذلك عرضًا لفيلم "النسخة النهائية"، إنتاج "فرنسا".

يُشار إلى أن الدورة 44 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، تُقام في الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر الجاري، وتضم القائمة الكاملة للأفلام المشاركة فيها 97 فيلمًا، بواقع 79 فيلمًا طويلًا، 18 فيلمًا قصيرًا، 10 أفلامًا كلاسيكية، إلى جانب عدد العروض العالمية والدولية الأولى، وتشمل 30 عرضًا، وعدد العروض الأولى في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 57 عرضًا، ويُشارك بهذه الدورة من المهرجان 52 دولة