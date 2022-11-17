إطلاق حملة ترويجية دولية للترويج للسياحة المستدامة فى مصر

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 17 نوفمبر 2022 10:28 صباحاً - تحت شعار "حضارة من إلهام الطبيعة"a civilization inspired by nature أطلقت وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي حملة دولية ترويجية للترويج للسياحة المستدامة في مصر، وذلك علي هامش انعقاد مؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ "COP 27" والذي تستضيفه مصر حالياً بمدينة شرم الشيخ ويستمر خلال الفترة من 6 وحتى 18 نوفمبر الجاري.

وأوضح عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي أن الحملة الترويجية تستهدف الترويج للسياحة المستدامة في مصر في العديد من الأسواق الرئيسية المصدرة للسياحة إلى مصر والتي من بينها ألمانيا، والمملكة المتحدة، وإيطاليا، والولايات المتحدة الأمريكية، والدول العربية.

وأشار إلى أن هذه الحملة تبرز علاقة المصري القديم بالطبيعة واحترامه للبيئة بالإضافة إلى إبراز جهود الدولة المصرية الحديثة في الحفاظ علي البيئة والتحول للسياحة الخضراء المستدامة.

ومن جانبها، أوضحت سوزان مصطفي مدير عام إدارة الترويج السياحي بالهيئة أن هذه الحملة الترويجية هي بداية لنشر مجموعة من الأفلام الترويجية القصيرة عن مختلف المقاصد السياحية المصرية وإبراز التنوع البيئي المتميز فيها وما يميز كل منطقة في مصر بثرائها الثقافي والبيئي والتراثي.