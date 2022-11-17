الجمهور يشن هجوم ناري على الفنانة شيرين بعد أن أحرقت قلوب أهلها ومحبيها بعودتها لحسام

الرياض - محمد الاطلسي - أثارت قضية شيرين وحسام الكثير من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد إعلان شيرين عودتها الي حسام حبيب خلال مداخلتها مع الإعلامي عمرو أديب.

وعلى الفور لم يكن حديث لكل رواد مواقع التواصل الاجتماعي سوا عودة شيرين لحسام حبيب، البعض تمنى لهم الإستقرار وحياة سعيدة والبعض الاخر يري أن شيرين اخطأت في هذا القرار.

حيث قال أحد الجمهور " المشكلة هي شهرتهم لو كانوا اشخاص عاديين الناس كانت هتقول عادي " وتابع الأهم ان شيرين و حسام يتعلموا من الأخطاء السابقة و الحفاظ على خصوصية منزلهم.

بينما قالت أحدى المتابعات لصفحة الفنانة شيرين انها تعجبت من هذا الخبر حتى وصل الامر انها ظنت انها إشاعة و قالت " اتمنى ليهم كل التوفيق " و تابعت الشخص لا يتغير في يوم و ليلة ، لو كنت في موقفها لغلقت الصفحة الى الأبد .

بينما قالت سلوى "الموضوع اخد أكبر من حجمة اتنين انفصلوا و رجعوا لبعض تاني الناس لية بتحكم ينفع ولا مينفعش ، و انصحهم بالحفاظ على خصوصيتهم و المشاكل متطلعش لوسائل الاعلام زي أي بيت .