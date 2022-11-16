انت الان تتابع خبر اتفرج .. ميريام فارس تتفوق على شاكيرا بوصلة رقص بالمكشوف من كل حته والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أشعلت الفنانة اللبنانية ميريام فارس، صفحات السوشيال ميديا خلال الدقائق الماضية، بعدما جري تداول فيديو جديد لها في ظل الاستعدادات التي تقوم بها لمشاركتها في حفل افتتاح كأس العالم الذي سوف يقام يوم 20 نوفمبر الجاري على أرضية ملعب البيت في العاصمة القطرية الدوحة.وظهرت ميريام فارس وهي ترتدي فستان من اللون الأزرق المكشوف من كل مناطق جسدها وتقوم بالغناء باللغة العربية ولكنها تقوم بالرقص بنفس طريقة المغنية العالمية شاكيرا، بطريقة أثارت جمهورها في مصر والوطن العربي بأكمله.

وتظهر المغنية اللبنانية في حفل افتتاح مونديال قطر من خلال أغنية Tukoh Taka مع كلا من النجمين نيكي ميناج ومالوما.