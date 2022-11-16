مالا تعرفة عن قطة السنما:  خلعت كل ملابسها بسبب رشدي أباظة .. مشاهد محظورة منعت من العرض في حياة ميرفت أمين ؟

الرياض - محمد الاطلسي - ولدت "ميرفت أمين"، عام 1964، لأم اسكتلندية، وأب مصري، بدأت مشوارها الفني بالصدفة، بعدما تخرجت من كلية الأداب قسم اللغة الانجليزية، وذلك بعدما رآها الفنان الراحل "أحمد رمزي"، وأعجب بجمالها فرشحها للفنان "أحمد مظهر"، لتؤدي معه دورًا في فيلم "نفوس حائرة".

ميرفت تعتبر واحدة من أهم نجمات القرن الماضي، لما قدمته من أعمال فنية متعددة، ومتنوعة، برزت خلالها وسطع نجمها حتى لقبت بـ"قطة السينما المصرية"، بسبب جمالها، وبراءة ملامحها .

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120 فيلم سينمائي خلال نصف قرن

شاركت "أمين"، في أكثر من 120 فيلم سينمائي، منذ بداية مشوارها الفني، في أواخر الستينات، جاء أبرزهم فيلم "أبي فوق الشجرة"، مع العندليب الأسمر عبدالحليم حافظ، ويعد الفيلم انطلاقتها الحقيقية في السينما، تلاه رائعة الأديب الراحل "نجيب محفوظ"، فيلم "ثرثرة فوق النيل"، عام 1971، ثم فيلم "الحفيد"، مع الفنانين "عبدالمنعم مدبولي"، و"نور الشريف"، و"كريمة مختار"، ثم فيلم "البحث عن فضيحة"، و"حافية على جسر الذهب"، مع "حسين فهمي".

الشهيرة

ولكن يبقى فيلمها الشهير "أعظم طفل في العالم"، مع الفنان الراحل رشدي أباظة، والفنانة الراحلة "هند رستم"، السبب الرئيسي، في تصنيفها كواحدة من أجرأ الفنانات، وحصدها لقب "نجمة إغراء"، بسبب تخليها عن كامل ملابسها في أحد المشاهد التي تجمعها بالفنان الراحل "رشدي أباظة"، وصنف الفيلم كواحد من أجرأ الأفلام التي أنتجتها السينما العربية، بسبب ما تضمنه من مشاهد جريئة تسببت في منعه من العرض، بقرار من رقابة المصنفات الفنية، ورغم لك تم تداولها كاملًا على أشرطة الفيديو.

تدور أحداث الفيلم حول دكتور جامعي، متزوج، تغويه ابنة صديقه بجمالها الفائق، ويحاول المقاومة إلا أنه يستسلم لها في النهاية، ولمساعيها بانجاب "أعظم طفل في العالم"، ورغم الانتقادات، قدمت "أمين"، في نفس العام، فيلم أنف وثلاثة عيون، والذي أنتج عام 1972، وظهرت أيضًا خلاله وهي تتخلى عن ملابسها في مشهد جمعها مع الفنان الراحل "محمود ياسين".

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