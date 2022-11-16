انت الان تتابع خبر بطل مسلسل أرطغرل يودع ابنته التي توفيت في انفجار اسطنبول اتفرج والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - لقيت الطفلة يغمور ابنه بطل مسلسل أرطغرل نور الدين أوتشار، مصرعها في انفجار اسطنبول الذي وقع يوم الأحد الماضي في منطقة تقسيم والذي أسفر عن ستة قتلى على الأقلّ كانت من بينهم نجل هذا الفنان بالإضافة إلي سقوط 81 مصابًا أيضًا، جروح اثنين منهم بالغة، بحسب آخر حصيلةوتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مجوعة من الصور لبطل مسلسل أرطغرل وهو قبر ابنته أثناء مراسم الجنازة، حيث ظهر وهو يبكي بشدة على وفاة أبنته.

وكانت القوات التركية قد قامت خلال الساعات الماضية باللقاء القبض على امرأة المسئولة عن تنفيذ هذا التفجير إلي 22 شخص أخرين من بينهم شخص قالت أنه العقل المدبر لهذا الحادث الآليم.