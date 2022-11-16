انت الان تتابع خبر اتفرج – جيهان خليل تتخطي الجميع بفستان شفاف كشف عن البطانة بالكامل والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - خضعت الفنانة جيهان خليل لجلسة تصوير خلال الساعات القليلة الماضية خلال مشاركتها في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ44، حيث نشرت صورة منها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الفيديوهات والصور انستجرام.وظهرت جيهان خليل في الصورة مرتدية فستان من الأوف وايت الشفاف حيث كشف البطانة التي أسفله أما من الناحية الجمالية فاستخدام الكثير من المكياج والأكسسورات مع ترك شعرها على ظهرها بطريقة أثار إعجاب الجمهور.

وعلق الكثير من جمهورها على هذه الصورة مثل : تبدين رائعة جدا يا حلوة