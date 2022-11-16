انت الان تتابع خبر اتفرج .. هيدي كرم دوخت الشباب بالأبيض المخرم والشفاف والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قامت الفنانة الجميلة هيدي كرم بنشر مجموعة من الصور الجديدة لها على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.وظهرت هيدي كرم خلال تواجدها داخل سياراتها حيث ارتدت تي شيرت من اللون الأبيض المخرم والشفاف من منطقة الصدر أما الناحية الجمالية استخدمت الكثبر من المكياج مع ترك شعرها علي ظهرها مما جعلها اطلالة مميزة ومثيرة.

يذكر أنها شاركت في مسلسل “لؤلؤ” ،مع كلا من أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقي، محمد الشرنوبي، إدوارد، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدي هيكل وغيرهم، وهو من تأليف زينب عزيز وإخراج محمد عبد السلام. وإنتاج شركة سينرجي.