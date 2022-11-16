انت الان تتابع خبر فستان دينا الشفاف بتسبب في خناقة على السوشيال ميديا .. شاهد ماذا حدث والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - خلق فستان دينا الراقصة والفنانة المصرية حالة من الجدل على صفحات السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية الذي ظهرت به خلال حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ44 يوم الأحد الماضيوجاء فستان دينا من اللون الذهبي الشفاف بالكامل حيث كشف عن البطانة التي كانت موجودة في الأسفل، بالإضافة إلي أنه كان مكشوفاً من منطقة الصدر بشكل كبير.

تباينت الأراء حول هذا الفستان حيث أن البعض من جمهورها يرون أن يدل على الجرأة المعروفة عنه الراقصة المصرية، فيما يري البعض الأخير أن ذلك يعتبر رمزا لإحياء التراث بسبب خامته المصنوعة منها وهي “التللي المصري” الذي كان موجوداً أيام الفراعنة.