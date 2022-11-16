فستان جريء.. هنا الزاهد تستعرض أنوثتها بصورة جديدة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 16 نوفمبر 2022 07:29 مساءً - شاركت الفنانة هنا الزاهد، متابعيها صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وتألقت الزاهد، مرتدية فستانا قصيرا باللون الاصفر ليكشف عن جمالها ورشاقتها، وانتعلت حذاء بكعب عال باللون الفوشيا مع حقيبة صغيرة من نفس اللون.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت هنا الزاهد في الماكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها، ووضعت أحمر للشفاه باللون البني الناعم الذي يبرز جمال انوثتها.

كما اختارت أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز .