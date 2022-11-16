حسين فهمي: تكريم لبلبة كان بالإجماع.. والجائزة تأخرت

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 16 نوفمبر 2022 06:29 مساءً - أكد الفنان الكبير حسين فهمي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ44 أن لجنة المهرجان اختارت تكريم الفنانة لبلبة خلال دورة هذا العام بالإجماع.

جاء ذلك خلال ندوة النجمة لبلبة اليوم ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ44، وذلك على خشبة مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، ويدير الندوة المخرج أمير رمسيس مدير مهرجان القاهرة السينمائي.

وأضاف "فهمي": "لما كنت في لجنة تحكيم المهرجان العربي في باريس.. وكان في حملة أن لبلبة متاخدش جايزة.. لكني كنت مصر أنها تاخد الجايزة ولحد ما اعلنوا النتيجة".

وتابع: "بقولك مبروك يا لبلبة والجايزة متاخرة"

ويحضر الندوة كوكبة من الفنانين والنجوم ومنهم: “محمود حميدة، إلهام شاهين، ليلى علوي، أنوشكا”، ورئيس المهرجان الفنان حسين فهمي، وغيرهم.

ويحتفي مهرجان القاهرة السينمائي هذا العام بالنجمة لبلبة من خلال منحها جائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر، حيث شهد حفل افتتاح المهرجان تكريمها

وتقام فعاليات الدورة الـ 44 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في الفترة من 13 وحتى 22 نوفمبر الجاري، بمشاركة 52 دولة على مستوى العالم، ويبلغ عدد الأفلام المشاركة بالمهرجان هذا العام 97 فيلما.

وحدد مهرجان القاهرة السينمائي عدد شاشات العرض التي من المقرر أن تستضيف عروض الأفلام المشاركة في الدورة الـ 44 بإجمالي 8 شاشات موزعين كالآتي: 3 قاعات تابعة لدار الأوبرا المصرية "المسرح الكبير -المسرح الصغير- مسرح النافورة"، وقاعتي سينما ومسرح الهناجر بساحة الأوبرا، وقاعتي سينما الزمالك، وقاعة إيوارت بمركز التحرير الثقافي في الجامعة الأمريكية بميدان التحرير.

ومهرجان القاهرة السينمائي الدولي هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا والأكثر انتظاما، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF".