انت الان تتابع خبر اتفرج .. نسرين طافش تحرك كل غرائز الشباب بحمالة الصدر فقط والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - نشرت الفنانة السورية نسرين طافش، فيديو جديد لها عبر خاصية الأستوري بصفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور الفيديوهات “انستجرام”.وظهرت نسرين طافش تواجدها داخل في أحد مراكز اللياقة البدنية، مرتدية ملابس رياضية من اللون الرمادي والأسود المكونة من حمالة صدر مكشوف من منطقة البطن وبطلون ضيق للغاية بطريقة أثارت جمهورها، أما من الناحية الجمالية فقط استخدمت الكثير من المكياج وأحمر الشفاه، مع وضع غطاء على شعرها

وتردد الكثير من الأنباء خلال الفترة الماضية التي تشير إلي انفصال الفنانة السورية عن زوجها طبيب أسنان مصري شريف شرقاوي ويعمل كمدرب لرياضية اليوجا شريف شرقاوي.