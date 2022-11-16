انت الان تتابع خبر اتفرج .. مني فاروق تصدم جمهورها بظهور لا يخطر على البال والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - وقامت الفنانة الشابة مني فاروق بنشر صورة جديدة لها عبر خاصية الأستوري على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الفيديوهات والصور انستجرام.وظهرت مني فاروق خلال توجدها في المستشفي، وهي ترفع يديها إلي أعلي وقام بوضع محاليل لها معلقة اللهم أني راضية بكل أبتلاء وآلم واللهم أجعله في رفع درجات إلي فردوسك الأعلي، مما أثار تسأل الكثير من جمهورها حول ما حدث لها.

تقوم الفنانة الشابة بغلق خاصية التعليق في الكثير من الأحيان على جميع الفيديوهات والصور التي تقوم بنشرها بعد أزمتها مع المخرج خالد يوسف.