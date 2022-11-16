انت الان تتابع خبر بالصور.. رانيا يوسف تظهر بفستان جريء في مهرجان القاهرة.. بتتحدي حسين فهمي والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - حضرت الفنانة رانيا يوسف فعاليات الدورة 44 من مهرجان فعاليات الدورة 44 من مهرجان السينمائي الدولي، وهي من أبرز الأشياء التي لفتت أنظار الجميع لهلا في الساعات الأخيرة الماضية .

صورة رانيا يوسف بفستان جريء

ونشرت الفنانة رانيا يوسف من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الخاص بنشر الصور الفيديوهات “انسجرام”، وظهرت فيها وهي تقف على السجادة الحمراء، وهي ارتدت فستان ذو اللون الذهبي وهو كشف عن ساقيها.

فستان رانيا يوسف الجري تحدت به حسين فهمي

وعلقت رانيا يوسف على الصورة وقالت “من مهرجان القاهرة السينمائي 2022″، ووجه الكثير من مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي إطلالة رانيا يوسف الجريئة وأكدوا أنها بهذا الفعل تسببت في تحدث الفنان حسين فهمي رئيس النسخة الأحدث في المرجان، وهو الذي أصدر قرار مؤخراً حول ملابس الفنانين حتى تكون بشكل رسمي ومنع تماماً الملابس الجريئة المفتوحة.