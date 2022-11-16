فرقة الفالوجا تحيي فعاليات اليوم التعريفي للطلاب الوافدين بجامعة المنصورة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 16 نوفمبر 2022 02:27 مساءً - أحيت فرقة الفالوجا للفنون الشعبية الفلسطينية فعاليات اليوم التعريفي للطلاب الوافدين الدارسين بجامعة المنصورة، والذى أقيم تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي المصري.

نظمت فعاليات الحفل تحت رئاسة الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، وشهدت حضور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، محمد عطية البيومي، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وأشرف طارق حافظ، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وأحمد العدل، المشرف على إدارة الوافدين بالجامعة، وسحر العراقي، مدير إدارة الوافدين بالجامعة، والمستشاريين الثقافيين وممثلى السفارات.

مثّل سفارة فلسطين بالقاهرة مسؤول شؤون الجامعات والأنشطة الطلابية بقسم الشؤون الثقافية سليم التلولي، حيث نقل تحيات سفير فلسطين بالقاهرة ومندوبها لدى الجامعة العربية دياب اللوح والمستشار الثقافي للسفارة ناجي الناجي، معربًا عن شكر السفارة على التسهيلات المقدمة للطلبة الفلسطينيين، ومتمنيا للطلبة رحلة تعليمية ممتعة ومستقبل أكاديمي مشرق.

ومن جهته، أعرب أحمد العدل عن شكره الخاص لسفارة فلسطين بالقاهرة وحرصها على تواجدها الدائم والمشاركة فى الاحتفالات والفعاليات المختلفة بالجامعة، واستطرد في عرضه حول الخدمات التي تقوم بها إدارة الوافدين بالجامعة للطلاب.

وفى نهاية الحفل قدمت فرقة الفالوجا للفنون الشعبية الفلسطينية فقرة من الفلكلور الشعبي الفلسطيني، والذي نال إعجاب وحماس وتفاعل الحضور.