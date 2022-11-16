اليوم.. عرض فيلم ”السباحتان” ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 16 نوفمبر 2022 01:28 مساءً - يعرض اليوم فيلم "السباحتان" والمنافس ضمن القسم الرسمي خارج المسابقة، ويشارك لأول مرة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ44.

فيلم "السباحتان" لسالي الحسيني، وإنتاج المملكة المتحدة لعام 2022، وتدور أحداثه حول انطلاق أختان شابتان في رحلة خطرة من سوريا التي مزقتها الحرب إلى أولمبياد ريو دي جانيرو،حيث تستغلان مهاراتهما في السباحة.

يبدأ عرض الفيلم الذي تبلغ مدته 134 دقيقة، في الساعة الـ 6:45 بالمسرح الكبير.

وتستمر فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ44 حتى يوم 22 نوفمبر الجاري.