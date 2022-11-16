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اليوم.. عرض فيلم ”السباحتان” ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي

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حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 16 نوفمبر 2022 01:28 مساءً - يعرض اليوم فيلم "السباحتان" والمنافس ضمن القسم الرسمي خارج المسابقة، ويشارك لأول مرة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ44.

فيلم "السباحتان" لسالي الحسيني، وإنتاج المملكة المتحدة لعام 2022، وتدور أحداثه حول انطلاق أختان شابتان في رحلة خطرة من سوريا التي مزقتها الحرب إلى أولمبياد ريو دي جانيرو،حيث تستغلان مهاراتهما في السباحة.

يبدأ عرض الفيلم الذي تبلغ مدته 134 دقيقة، في الساعة الـ 6:45 بالمسرح الكبير.

وتستمر فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ44 حتى يوم 22 نوفمبر الجاري.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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