بيونسيه تتصدر ترشيحات الجرامي لعام 2023 بـ 9 اختيارات

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 16 نوفمبر 2022 12:29 مساءً - تصدرت المغنية الشهيرة بيونسيه قوائم ترشيحات “الجرامي” محققة رقما قياسيا جديدا في تاريخها، حيث وصل عدد ترشيحاتها إلى جوائز الجرامي الموسيقية طوال مسيرتها إلى 88 اختيارا لتعادل زوجها المغني جاي زي.

أصبحت بيونسيه المنافس الأول في حفل توزيع جوائز جرامي لعام 2023 بـ 9 ترشيحات، بألبومها الراقص Renaissance المرشح ليكون الألبوم الأفضل هذا العام، فيما نالت أغنيتها Break My Soul التي تصدرت قوائم المشاهدة والاستماع ترشيحا لجوائز أفضل أغاني العام.

وأعلن عن قوائم ترشيحات جوائز الجرامي الموسيقية منذ ساعات، وحصل جاي زي، زوج بيونسيه، على 5 ترشيحات، عن عمله في ألبومها الشهير، ومن المقرر أن يكون الزوجان نجمي حفل الجرامي الذي سيقام يوم 5 فبراير المقبل.

حصل كيندريك لامار على 8 ترشيحات، بما فيها أفضل ألبوم وأغنية العام، ومن بعده هاري ستايلز وباد باني وغيرهم.

قدمت بيونسيه أداءً قويا لأغنيتها Be Alive في حفل توزيع جوائز الأوسكار في مارس الماضي، من ملاعب كومبتون للتنس، وهو أول عرض حل لها منذ عامين.

وترشحت أغنية Be Alive لجائزة أفضل أغنية أصلية عن فيلم King Richard الذي تدور أحداثه حول ريتشارد ويليامز، والد لاعبتي التنس الأشهر فينوس وسيرينا ويليامز، الذي كان له دور كبير في مسيرتهما الرياضية.