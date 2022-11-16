فعاليات متنوعة في ثاني أيام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 16 نوفمبر 2022 11:27 صباحاً - شهدت فعاليات اليوم الثاني، لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في دورته 44، برئاسة الفنان الكبير، حسين فهمي، عددًا من الفعاليات المتنوعة، والتي شهدت رواجًا جماهيريًا كبيرًا، وسط حضور كبير من الشباب، وذلك بالأماكن والمواقع المُخصصة لعروض فعاليات المهرجان، بحضور عدد من نجوم وصناع السينما ، وضيوف المهرجان من المُتخصصين في فنون السينما، من مختلف أنحاء العالم.

حيث افتتح الفنان، حسين فهمي، وممثل عن السفارة الإيطالية، معرضًا يضم مجموعة صور من أهم أعمال المخرج والكاتب الإيطالي، بازوليني، بالتعاون مع المركز الثقافي الإيطالي، في إطار الاحتفال بمئوية بازوليني، على هامش فعاليات المهرجان، وذلك بقاعة آدم حنين، بمركز الهناجر للفنون .

وقال رئيس المهرجان، إن المهرجان له دوره الفعال، في الاهتمام برواد السينما، مشيرًا إلى أن المخرج الإيطالي بازوليني، يُعد أحد هؤلاء الرواد، مؤكدًا أنه من المهم، أن يتعرف عليه طلاب المعاهد السينمائية، وأن يشاهدوا مثل هذه المعارض.

يُذكر أن، بيير باولو بازوليني، كاتب إيطالي ومخرج، ولد عام 1922، وتوفي في نوفمبر 1975، يصفه كثيرون بالظاهرة الثقافية الاستثنائية، لأنه تميز في عدة مجالات.

وضمن فعاليات كلاسيكيات القاهرة، عُرضت النُسخة التي تم ترميمها، من فيلم "الاختيار"، للمخرج الراحل، يوسف شاهين، وذلك على مسرح النافورة، بدار الأوبرا المصرية.

يُشار أن، فيلم "الاختيار" ، إنتاج عام 1970، كما تضمن جدول فاعليات أيام القاهرة صناعة السينما، إقامة محادثة، على مسرح الهناجر، حول إرث المخرج، جان لوك جودار، الذي يُعد أحد أبرز أعضاء حركة الموجة الجديدة السينمائية، المُتحدث فيها، الناقد جان ميشيل فردون، أدار الندوة أندرو محسن.

وتضمن جدول عروض المسرح الكبير، عرضًا لفيلم "آل فابلمان"، إنتاج "الولايات المتحدة الأمريكية"، أعقبه عرض لفيلم "خبز وملح"، إنتاج "بولندا"، أعقب ذلك فيلم "جلال الدين"، إنتاج "المغرب"، و فيلم "لا أريد أن أستحيل غبارًا"، إنتاج "المكسيك، الأرجنتين".

كما شهدت عروض مسرح النافورة، عرضًا لفيلم "الاختيار"، إنتاج "مصر"، أعقبه عرض لفيلم "روابطنا"، إنتاج "فرنسا".

كما شهدت عروض المسرح الصغير، زخمًا سينمائيًا كبيرًا، حيث بدأت بعرض لفيلم "انصت" ، إنتاج "اليونان، بلغاريا"، أعقبه عرض لفيلم "لمحة"، إنتاج "رومانيا، فرنسا، بلجيكا"، وفيلم "لدي أحلام كهربائية"، إنتاج "بلجيكا، فرنسا، كوستاريكا".

كما تضمنت عروض مسرح الهناجر، عرضًا لفيلم "بعيدًا عن النيل"، إنتاج "مصر، والولايات المتحدة الأمريكية"، أعقبه فيلم "كلوندايك"، إنتاج "أوكرانيا، تركيا".

كما استضافت قاعة سينما الهناجر، عرضًا لفيلم "بييرو الأحمق"، إنتاج "فرنسا"، أعقبه فيلم "الحب، الحياة"، إنتاج "اليابان، فرنسا، الفلبين، قطر"، أعقب ذلك فيلم "عندما تنحسر الأمواج"، إنتاج "الفلبين، الدنمارك، البرتغال، فرنسا".

وفي عروض قاعة "إيوارت"، تم عرض فيلم "قصة الحطّاب"، إنتاج "فنلندا، هولندا، الدنمارك، ألمانيا"، ثم عرض لفيلم "لأجل وطني"، إنتاج "فرنسا"، أعقبه فيلم "الصخب الباريسي" ، إنتاج "فرنسا"، و فيلم "حورية"، إنتاج "فرنسا".

كما شهدت عروض سينما الزمالك 1، عرضًا لفيلم "الراكضة" ، إنتاج "الولايات المتحدة الأمريكية، ألمانيا، فرنسا"، ثم فيلم "ألكاراس"، إنتاج "إسبانيا"، أعقبه فيلم "المانتيكور"، إنتاج "إسبانيا"، وفيلم "النُسخة النهائية" ، إنتاج "فرنسا".

وشهدت عروض سينما الزمالك 2، عرضًا لأفلام"أيامي"، إنتاج "باراغوي، الأرجنتين، الولايات المتحدة الأمريكية، فرنسا، هولندا، ألمانيا، المكسيك"، "بلانكيتا"، إنتاج "تشيلي، المكسيك، لوكسمبورغ، فرنسا، بولندا"، "تخدير"، إنتاج "هولندا، "جويلاند" باكستان".