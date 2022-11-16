بالفيديو.. تامر حسني يقلد 4 مطربين في إعلانه الجديد

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 16 نوفمبر 2022 10:28 صباحاً - فاجأ الفنان تامر حسني كل جمهوره ومتابعيه بظهوره في أحد الإعلانات الدعائية لإحدى شركات الإتصالات الشهيرة في مصر بعنوان "رحرح ومتحسبهاش".

وظهر تامر حسني في الإعلان هو يقلد عدد من المطربين المشهورين، وهم: "عبد الباسط حمودة، مروان موسى، مصطفى قمر، وبهاء سلطان".

وتداول رواد التواصل الإجتماعي صور الشخصيات التي قدمها تامر خلال الإهلان بشكل واسع عبر حساباتهم الرسمية على جميع مواقع السوشيال ميديا، منبهرين بقدرة تامر في تجسيد الشخصيات.

يذكر أن، سبق وروج الفنان تامر حسني لـ حفله في عمان فكتب عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام: "يا جميع المعجبين في عُمان ، يسعدني أن أعلن أنني سأتولى المنصة فيdunesbeachclub في 11 نوفمبر من أجل حفل موسيقي حالمة.. لا يمكنني الانتظار لرؤيتكم جميعًا!".