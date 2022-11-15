انت الان تتابع خبر بالصور.. هدى الإتربي بعد عمليات التجميل.. تصدرت مؤشرات بحث جوجل بملامح متغير والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - انتشر أسم الفنانة هدي الإتربي على مؤشرات بحث جوجل بعدما ظهرت مؤخراً، في افتتاح الدورة الـ 44 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الأحد الماضي، ويكون بملامح جديدة ومميزة، وتعد من أكثر الأشياء التي لغتت انظار الجميع لها.

صور هدي الإتربي قبل وبعد عملية التجميل

وانتشر بين جميع رواد السوشيال الصور القديمة اللفنانة هدي الاتربي بظهور حدبث لها بالمقارنة بما ظهرت به في مهرجان القاهرة السينمائي، وذلك بسبب ظهوها بملامح مميزة وخضوعها إلى عملية تجميل، والصور المجمعة لها جاءت في إطار واحد خاص بالفنانة هدي الإتربي، وهي جاءت تحت عنوان “كم عملية تجميل عامة”، وأوضح وجود اختلاف ملامحها قبل خوضها إلى عمليات تجميل.