انت الان تتابع خبر اتفرج .. فنانات “فتحتها على البحري” في مهرجان القاهرة السينمائي والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أثارت عدد من الفنانات المشاركات في مهرجان القاهرة السينمائي الذي افتتحت دورته الـ44 يوم الأحد الماضي، الجدل على منصات السوشيال ميديا بسبب الإطلالات الجرئية التي ظهرن بها خلال حفل الافتتاح.وسعيت الفنانات خلال حفل مهرجان القاهرة السينمائي لنيل إعجاب المتابعين للمهرجان داخل جمهورية مصر العربية وخارجها عن طريق الظهور بفساتين وتسريحات شعر مختلفة ومتميزة، ولكن هناك بعض الفنانات التي حصلت على لقب الأكثر جراءة.

سلمي أبو ضيف : حيث ظهرت مرتدية فستان بصيحة “الكت أوت” المكشوف من الجنب، ومن منطقة الصدر “كب”، على جيبة سك باللون الأسود.

ميرهان حسين : حيث ظهرت مرتدية فستان من اللون الذهبي المكشوف من منطقة الصر ويحتوي على فتحة كبيرة كشفت عن أردفها بالكامل.

هبة السيسي: حيث ظهرت مرتدية فستان من اللون الأخضر الشفاف الذي كشت عن بطانة الفستان وصدرها.

الراقصة دينا : حيث ظهرت مرتدية فستان من اللون الذهبي الشفاف بالكامل والذي كشف عنه مفاتنها