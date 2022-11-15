هدى الأتربي تحسم الجدل حول إجرائها عمليات تجميل في وجهها

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 15 نوفمبر 2022 09:29 مساءً - حسمت الفنانة هدى الإتربى الجدل، حول ما أثير مؤخرًا على صفحات السوشيال ميديا، من شائعات تفيد بأنها أجرت عمليات تجميل فى وجهها.

وعلقت الفنانة هدى على تلك الشائعات، عبر حسابها الرسمي على موقع “إنستجرام” بصور جديدة لها، ظهرت فيها بدون مكياج، وأبرزت ملامحها الطبيعية، لتؤكد أن ظهورها المختلف فى حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائى الدولى كان سببه الماكياج.

يأتى ذلك عقب ظهور هدى في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بدورته الـ44، بإطلالة ارتدت خلالها جمبسوت باللون البيج الفاتح، واعتمدت هدى الأتربي في المكياج على الألوان الترابية الناعمة، ووضعت أحمر للشفاه باللون البيج الناعم.

يشار إلي أن الفنانة هدى شاركت فى العديد من الأدوار منها مسلسلات «اللى مالوش كبير»، «ضل راجل»، «شارع 9»، «ورا كل باب»، «الزوجة 18»، «خيانة عهد»، «فرصة ثانية»، «مليكة»، و«كلبش».

بالإضافة إلى مشاركتها فى عدد من الأفلام «على بابا»، «ماما حامل»، «نادى الرجال السرى»، وغيرها من الأعمال الهامة التى شاركت فيها.