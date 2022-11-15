انت الان تتابع خبر اتفرج .. منة فضالي دوبت الشباب بالأسود أبو حمالة والمكشوف والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شاركت الفنانة منة فضالي، صورة جديدة لها على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.وظهرت منة فضالي خلال تواجدها في داخل غرفتها وأمام المرآة ، مرتدية تي شيرت من اللون الأسود الحمالة المكشوف من منطقة الصدر والظهر بشكل كبير وبنطلون من نفس اللون بطريقة جذابة أثارت إعجاب جمهورها، أما من الناحية الجمالية فقد استخدمت الكثير من المكياج وأحمر الشفاه، مما جعلها إطلالة مميزة، معلقة : ونعيش ونسمع بيجيبو في سيرتنا واحنا بنتفرج عليهم ونقول … ها وايه كمان.

تقوم الفنانة الشابة في الفترة الحالية بتصوير عن من مشاهد مسلسل “الونش”بطولة ميمي جمال، محمد رجب، ميرهان حسين، محمود عبد المغني، إيهاب فهمي.