طرح الإعلان الرسمي لفيلم المقابلة المنافس في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 15 نوفمبر 2022 07:29 مساءً - طرحت المخرجة هند متولي الإعلان الرسمي لفيلمها القصير المقابلة، والذي ينافس في مسابقة الأفلام القصيرة بالدورة 44 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في عرضه العالمي الأول.

وكشف الإعلان الرسمي عن حالة من الصراع والتردد تعيشها نادية بسبب الحالة المرضية لوالدها.

وتدور أحداث الفيلم حول نادية، والتي تقع بين خيارين كلاهما صعب، الأول رعاية والدتها التي تعاني من اكتئاب انتحاري، أو حضور مقابلة عمل والتي يمكنها أن تغير حياتها وحياة أسرتها للأفضل.

ويقوم ببطولة الفيلم كلا من: سارة عبد الرحمن وهدى شحاتة، مدير تصوير كمال سامي، مونتاج باهر رشيد، مصمم الصوت مصطفى شعبان، مهندس ديكور عاصم علي، مصممة ملابس هبة حسني، تصحيح ألوان كريم ميرا، إنتاج نورا الخطيب، منتج مشارك يونس مدحت، وهو من تأليف وإخراج هند متولي.