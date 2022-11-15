كريم عبد العزيز يعلن عن فيلمه”بيت الروبى”مع منة شلبى وكريم محمود عبد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 15 نوفمبر 2022 07:29 مساءً - أعلن النجم كريم عبد العزيز عن فيلمه الجديد "بيت الروبى" ، والذى يخرجه بيتر ميمى، ويشارك في بطولته كلا من كريم محمود عبد العزيز ومنة شلبى، ويعد الفيلم من نوعية اللايت كوميدى، حيث يعود كريم للكوميديا بعد فترة، ومن المقرر أن يعرض الفيلم فى عيد الاضحى المقبل.

وأكد كريم عبد العزيز، أن الفيلم يتضمن قصة حب حلوة بينى وبين منة شلبى، بالإضافة إلى أن كريم محمود عبد العزيز يقدم شخصية "شقيقى" ،ولكن خلال الأحداث يجد المشاهد أن شخصيتى مختلفة للغاية وبها تناقض كبير مع شخصية أخويا كريم محمود عبد العزيز، مشيراً إلى أن العمل سيضم عددا من الفنانين وسيتم الإعلان عنها تباعاً .

يشار إلى أن النجم كريم عبد العزيز، كان قد اعلن عن خروج مسلسله "الحشاشين" من السباق الرمضانى المقبل 2023، وذلك من خلال لقائه مع أحد البرامج الفنية، والذى أكد من خلاله أن العمل ضخم انتاجياً ويحتاج إلى وقت كبير للتحضيرات، وهو ما دفع فريق العمل إلى تأجيله إلى رمضان 2024.