انت الان تتابع خبر اتفرج .. ميريام فارس تثير وتشوق الشباب بظهور بدون بنطلون والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شوقت المغنية اللبنانية ميريام فارس جمهورها خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما قامت بنشر مجموعة من الصور الجديدة لها على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الفيديوهات والصور انستجرام.وظهرت ميريام فارس خلال أحدث جلسة تصوير خضعت لها مرتدية تي شيرت من اللون الرمادي الضيق عليها دون أن ترتدي أي شورت أو ملابس في نصف جسدها السلفي، أما من الناحية الجمالية فقد استخدمت الكثير من أحمر الشفاه والمكياج مع ترك شعرها على ظهرها.

وعلق الكثير من جمهورها على هذه الصور مثل جلسة بعنوان هايلايت ع الخلفية- صحيح اني بحبك وبموت عليكي يا ميريام بس ترى عيب هذه الحركات ولادك صارو طولك.