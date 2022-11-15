انت الان تتابع خبر اتفرج .. لاميتا فرنجية تهدم كل المحظور بقميص النوم اللي مش مداري والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قامت الفنانة اللبنانية الجميلة لاميتا فرنجية​، بنشر مجموعة من الصور الجديدة لها عبر حسابها الرسمي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام .وظهرت لاميتا فرنجية خلال أحدث جلسة تصوير خضعت لها خلال الساعات الماضية، مرتدية قميص نوم من اللون الذهبي المكشوف من منطقة الصدر والمفتوح بالكامل من منطقة الأفخاذ ، واستخدمت الكثير من المكياج وأحمر الشفاة مع استعراض جماله عيونها بطريقة أثارت إعجاب محبيها.

وعلقت على الصور قائلة كونك مع سيدة برج العقرب .. عاطفي ، طموح ، صادق ، عاطفي ، مغر ، مخلص ، سري ، ذكي ، وقائي ، قلة محظوظة فقط يمكنها الفوز بقلب امرأة العقرب ♏️ ..