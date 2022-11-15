انت الان تتابع خبر اتفرج – إيمان العاصي تسحر عيون الرجالة بالأسود المفتوح والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - نشرت الفنانة إيمان العاصي صورة جديدة لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الفيديوهات الصور انستجرام.وظهرت إيمان العاصي خلال تواجدها في مكان ما وترتدي فستان من اللون الأسود الطويل المصنوع من الجلد والمفتوح من منطقة الصدر مع وضع جاكت قصير على أكتافها و الظهور بنيو لوك جديد، أما من الناحية الجمالية فقد استخدم الكثير من المكياج وأحمر الشفاه وترك شعرها على ظهرها.

وعلقت على الصور قائلة الشخص الأكثر ولاءً لي هو ، أنا

وتواصل الفنانة المصرية تصوير المشاهد الخاصة بها من مسلسل العمدة المقرر عرضه في شهر رمضان القادم مع الفنان محمد رمضان وتأليف وإخراج محمد سامى وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر.