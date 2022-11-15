شكل ياسمين صبري قبل الشهرة يصدم الجميع .. شاهد الصورة التي تم تسريبها مؤخراً وتتمنى النجمة المصرية أن تدفع كل ثروتها مقابل حذفها من الإنترنت

أعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداول صورة نادرة للفنانة ياسمين صبري، حيث تسببت في حالة من الجدل على السوشيال ميديا.وكانت الصور التي انتشرت للفنانة ياسمين صبري من أحد جلسات الكاستينج التي تقدم بها الفنانة ياسمين صبري قبل الشهرة.





وزعم البعض أن الفنانة ياسمين صبري خضعت لعدة عمليات تجميل، حيث قالت إحدى متابعاتها: «وشها اتغير خالص»، وقالت أخرى: «العمليات غيرت شكلها خالص».



وتحظى صبري، الفترة الحالية بقاعدة جماهيرية عريضة، حيث خطفت انظار الجماهير بجمالها وإطلالتها الجذابة التي تطل بها على الجمهور يوميًا.

