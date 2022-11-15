تشييع جثمان محمد سلطان ملفوفا بعلم مصر

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 15 نوفمبر 2022 01:33 مساءً - نفذت وصية الموسيقار الراحل محمد سلطان بتغطية نعشه بعلم مصر، ورصدت عدسة صدي البلد لحظات تشييع جثمانه وسط حضور من الأهل والاقارب.

ورحل عن عالمنا الموسيقار الكبير محمد سلطان عن عمر يناهز 85 عاما بعد صراع طويل مع المرض.

كشفت السكرتيرة الخاصة بالموسيقار محمد سلطان عن تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة الموسيقار الكبير ، والذي رحل عن عالمنا خلال الدقائق الماضية .

وقالت السكرتيرة الخاصة بالفنان محمد سلطان أنه لم يكن يعاني من اي أمراض باستثناء الأمراض الخاصه بأصحاب السن الكبير ، حيث كان حتي الساعات الأولي من صباح اليوم في منزله .