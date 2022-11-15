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وزيرة الثقافة تلتقي البرلماني طارق رضوان لبحث آليات إنشاء وحدة حقوق الإنسان...

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حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 15 نوفمبر 2022 01:33 مساءً - استقبلت ا.د نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، بمكتبها، بالمجلس الأعلى للثقافة، النائب، طارق رضوان، عضو مجلس النواب، ورئيس لجنة حقوق الإنسان، لبحث عدد من الموضوعات المتعلقة بتنفيذ استراتيجية الدولة لحقوق الإنسان.
وخلال اللقاء، تم مناقشة آليات إنشاء وحدة حقوق الإنسان، بوزارة الثقافة، تطبيقًا لقرار رئيس الوزراء الصادر عام ٢٠١٧، وذلك تفعيلًا للمحور الرابع في استراتيجية حقوق الإنسان، التي أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، عام ٢٠٢١.
كما تناول اللقاء، مناقشة أهمية استحداث حزمة من التشريعات اللازمة لتنفيذ احتياجات الوزارة، إزاء تفعيل المحور الرابع باستراتيجية حقوق الإنسان المُشار إليها.

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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