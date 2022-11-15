سي كاي يطرح كليب Mmadu من ألبومه الجديد

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 15 نوفمبر 2022 01:33 مساءً - أصدر النجم العالمي سي كاي فيديو كليب جديد لأغنية Mmadu من ألبومه الأخير "Sad Romance" الذي طرحه مؤخراً.

وتعكس الأغنية والفيديو كليب جمال المشاعر لعلاقة حب حقيقية بأسلوب رومانسي تميز به النجم سي كاي منذ انطلاقته.

وكانت لاجوس في نيجيريا هي المكان الأنسب لهذه المغامرة الرومانسية الجميلة التي نجح المخرج أحمد موش في التقاطها، ويعكس الفيديو كليب جمال الطبيعة الخصبة والخلابة للمكان ويضيف سحراً خاصاً للعمل ، بينما تُظهر الأعمال الموسيقية السابقة لأغنياته الضاربة "love nwantiti" و "emiliana" شخصية سي كاي اللطيفة، وتعكس هذه الأغنية شخصيته الصاخبة.

يقول CKay عن هذه الأغنية: كان الإلهام ببساطة هي الرغبة، إنها أكثر إثارة من مقاطع الفيديو السابقة، العمل يجعلني أشعر بمزيج من الإثارة والحب والحزن، بالإضافة لمزيج مثير من المشاعر الفياضة، القليل من الأغاني تجعلني أشعر بذلك.

العلاقات الشخصية هي بالطبع موضوع مهم وأساس في موسيقى سي كاي وهو شغف يتقاسمه مع المخرج أحمد موش. وعن هذا التعاون يقول سي كاي: كالعادة العمل مع أحمد كان رائعاً، إنه يعرف كيف يتعامل مع العواطف والمشاعر جيداً. كما أنه يُظهر أحلى ما في الجماليات الأفريقية بطريقة لا يفعلها أحد غيره.