اليوم.. عرض فيلم ”بلانكيتا” ضمن فعاليات القاهرة السينمائي

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 15 نوفمبر 2022 11:30 صباحاً - يعرض الفيلم الروائي "بلانكيتا" للمرة الثانية، اليوم، ضمن فعاليات الدورة الـ44 من مهرجان القاهرة السينمائي.

فيلم "بلانكيتا" لـ فرناندو جوزوني، إنتاج مشترك بين تشيلي، المكسيك، لوكسمبورج، فرنسا، بولندا، تدور أحداثه حول "بلانكا"، فتاة في الثامنة عشر من عمرها مقيمة في دار رعاية، تصبح الشاهدة الرئيسية في فضيحة تضم أطفال وسياسيين ورجال أثرياء، وكلما طرحت المزيد من الأسئلة، يصبح من الصعب تحديد الدور الذي تلعبه "بلانكا" في الفضيحة.

يبدأ عرض الفيلم الذي تبلغ مدته 98 دقيقة، في الساعة الـ3:00 بسينما الزمالك 2.

وتستمر فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ44 حتى يوم 22 نوفمبر الجاري.