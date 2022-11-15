مسلم ينتهي من تصوير كليب ”قلب بلا دفاتر”

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 15 نوفمبر 2022 11:30 صباحاً - انتهى المطرب مسلم، من تصوير كليب «قلب في الدفاتر»، وهي الأغنية التي تم تسريبها منذ 5 سنوات وعادت وتصدرت الترند خلال الفترة الأخيرة، هذا بخلاف تصويره لأغنية «صعبان عليكي»، وربطت الأغنيتين ليظهرا بشكل مختلف وكأنهما عمل درامي واحد.

وأغنية «قلب في الدفاتر» من كلماته وألحانه، وتوزيع إسلام الأزرق، والكليب من إخراج إسلام هشام.

ويجسد مسلم، في الكليب شخصية مهندس يقع في غرام زميلته لكنها تتركه وتتزوج من شخص آخر، حيث صمم شريف هلال مكتبا كاملا بديكور يتناسب مع أفكار مسلم وقريب من شخصيته ويتناسب مع تيمة وأغاني مسلم التي تتسم بالدراما مع ربط أحداث الأغنيتين ببعضهما البعض ليمثلوا حالة واحدة متناسقة.

ومن ناحية أخرى، يعكف مسلم حاليا على الانتهاء من ألبومه القادم، والمنتظر طرحه بالأسواق مطلع 2023 والذي يحتوي على 14 أغنية، ومن المقرر طرح أغاني منفصلة على منصات الأغاني قبل طرح الألبوم بالكامل.