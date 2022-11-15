انت الان تتابع خبر اتفرج .. فيفي عبده تتعدي كل الممنوع بالأبيض الضيق والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شاركت الفنانة الاستعراضية فيفي عبده، صورة جديدة لها عبر خاصية الأستوري بحسابها الرسمي على صفحتها الشخصية التواصل الاجتماعي انستجرام لتبادل الصور الفيديوهاتوظهرت فيفي عبده خلال تواجدها في الشارع قرب البحر مرتدية من اللون الرمادي القصير للغاية والمفتوح من منطقة الصدر مع ارتداء تيشيرت من اللون الأبيض الضيق أسفله بطريقة أثارت اعجاب الجمهور ، أما من الناحية الجمالية فقد استخدمت الكثير من المكياج وأحمر الشفاه، وترك شعرها على ظهرها وصدرها.

وتتواجد الفنانة الاستعراضية حالية في الساحل الشمالي لقضاء عطلتها الصيفية حسبما أعلنت في وقت سابق.