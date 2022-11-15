انت الان تتابع خبر اتفرج .. فستان ميرهان حسين المكشوف بمهرجان القاهرة السينمائي.. سحرت القلوب زي السندريلا والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - ظهرت الفنانة ميرهان حسين وهي متألقة بأحدث إطلالة لها من داخل مهرجان القاهرة السينمائي، وهي تألقت بفستان ذو شكل مميز خطف جميع الأنظار لها، وهو جاء بتصميم مختلف عما كانت ترتيدهم في الكثير من المناسبات الخاصة بها.

صور فستان ميرهان حسين في مهرجان القاهرة

وظهر الفنانة ميرهان حسين في المهرجان وهي متألقة كثيراً حيث ارتدت فستان من توقيع مصمم الأزياء أحمد عبد الله، ووضعت الميكاج البسيط الذي أظهر جمالها وهو جاء بيج روز الفريد واعتبرها الكثيرين أنه من أجمل الإطلالات التي ظهرت بها لجميع متابعيها، وذلك لأنها تميزت بالدقة ومميز وأنيق.