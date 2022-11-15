انت الان تتابع خبر اتفرج .. هدي المفتي تذهب لمهرجان القاهرة السينمائي من غير بطلون والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - نشرت الفنانة الشابة هدي المفتي مجموعة من الصور الجديدة لها على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الفيديوهات والصور انستجرام.وظهرت هدي المفتي خلال مشاركتها في مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ44 مرتدية جاكت بدلة طويل من اللون الأسود مكشوف من منطقة الصدر وملابس أخر شفافة حيث كشفت عن أردافها بالكامل ، أما من الناحية الجمالية فقد استخدمت القليل من المكياج وأحمر الشفاة مع ترك شعرها على أكتافها وظهرها.

وعلق الكثير من المعجبين على الصور مثل أجمل وحدة من غير مجهود.